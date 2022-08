Da Zaniolo a Belotti: gli ultimi nodi di Mou

Cosa manca alla Roma per completarsi?Non perdereZaniolo proprio adesso, un momento in cui ha ritrovato il sorriso e la voglia di continuare a vestire la maglia giallorossa. Un vice Abraham. Un difensore centrale, possibilmente di piede sinistro. Quanto a Zaniolo: è chiaro che il calciatore di oggi non è quello dei primi giorni di luglio. Il muso lungo è sparito, i post polemici anche. Sono stati sostituiti dai continui sorrisi post partitelle in famiglia e fotografie con la maglia giallorossa. Ma questo non basta per dire: Zaniolo resta. Perché? Per la Roma - scrive 'Il Messaggero' - sostanzialmente non è cambiato nulla: non ha intenzione di cedere il calciatore ma è pronta ad ascoltare offerte di chiunque. Anche del Tottenham, che non ha presentato offerte ufficiali. E la Roma, si sa, vuole soldi, tanti (ameno 50 milioni) senza contropartite. A mercato chiuso, con Zaniolo ancora alla Roma, si tornerà a parlare di rinnovo.