Kluivert al Fulham, la Roma continua a trattare: ora apre al diritto di riscatto

La Roma è alle prese con gli esuberi da piazzare. Dopo Villar e Carles Perez, l'obiettivo è sfoltire ulteriormente l'attacco tra Shomurodov, Afena-Gyan e Kluivert. In particolare, per l'olandese è in corso una trattativa con il Fulham, neopromosso in Premier League. Come riporta 'tuttomercatoweb.com', Pinto nei giorni scorsi è stato a Londra e i contatti stanno proseguendo. La Roma adesso aprirebbe anche al prestito oneroso con diritto di riscatto pur di chiudere l'operazione. Una formula che piace al Fulham e che ovviamente faciliterebbe la cessione di Justin Kluivert.