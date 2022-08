Belotti in stand-by, Pinto cerca lo sprint: cosa manca per l’arrivo del ‘Gallo’

Belotti aspetta, trepidante. Il Gallo non vede l'ora di rialzare la cresta e cantare all'Olimpico, con la maglia della Roma. L'accordo c'è, da tempo. L'ex capitano del Torino ha ribadito di volere solo i giallorossi, nonostante le offerte arrivate soprattutto dall'estero. Spagna (Valencia) e Inghilterra hanno provato a sondare il terreno, con un'offerta magari anche più alta, ma la scelta è stata fatta. Tutto semplice? No, perché la rosa di Mourinho in questo momento è ancora ingolfata nel reparto offensivo. La cessione di Carles Perez al Celta Vigo, comunque senza obbligo di riscatto, non basta come non basterà quella eventuale di Justin Kluivert. L'olandese è in trattativa con il Fulham, ma il nodo resta sempre quello: la formula e il diritto di riscatto chiesto dai londinesi. Le parti sono al lavoro, l'olandese è un esubero e c'è bisogno di cederlo. Ma per sbloccare la questione Belotti dovrebbe uscire almeno una punta centrale, ovvero Shomurodov (soprattutto) o Afena-Gyan.