Belotti-Roma lontani, il Gallo verso Nizza: Mourinho in pressing per sbloccare

Il futuro di Andrea Belotti è ancora incerto. Il Gallo ha trovato l'accordo già da tempo con la Roma, ma l'affare è bloccato dalla permanenza di Eldor Shomurodov. I giallorossi devono prima cedere l'attaccante uzbeko per liberare un posto nel reparto offensivo e poi potranno chiudere con il centravabti azzurro. La trattativa con il Bologna non si sblocca e, come riferisce repubblica.it, ora Belotti potrebbe accettare l'offerta del Nizza. José Mourinho è in pressing sulla sua società per trovare una soluzione.