Mercato, tra Sabiri e la Sampdoria si inserisce la Roma

La Roma continua a lavorare sul mercato. Come riportato da Tuttomercatoweb, il club giallorosso si sarebbe informato sulla situazione contrattuale di Abdelhamid Sabiri della Sampdoria. I blucerchiati stanno trattando con l'entourage del calciatore per allungare e adeguare l'accordo in scadenza nel 2025. Il classe '95, arrivato a Genova a gennaio, ha stupito tutti lo scorso campionato mettendo a referto 3 gol in 14 partite giocate.