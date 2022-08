Dall’Inghilterra: Belotti è un’idea anche per il Manchester United

Andrea Belotti resta il primo obiettivo della Roma, il pallino principale in attesa che si sblocchi la situazione sulle cessioni. Il Gallo aspetta i giallorossi, per ora ha declinato tutte le altre proposte arrivate da Liga e Premier. Proprio dall'Inghilterra arriva l'ultima idea per l'ex capitano del Torino, il Manchester United. Belotti è svincolato, secondo quanto riportato dal 'Manchester Evening News' sarebbe una pista ideale per i Red Devils proprio in quest'ottica. Ten Hag cerca rinforzi, i numeri dell'attaccante negli ultimi due anni - complici anche gli infortuni - non sono quelli da bomber di razza, ma per lo United potrebbe essere un'alternativa alle spalle di Ronaldo e Martial. Al momento, in ogni caso, si tratta solo di idee e indiscrezioni.