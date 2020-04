Mercato, l’agente di Willian: “Ci sono molte speculazioni. In questo momento non pensiamo al futuro”

Il calcio giocato in questo momento è tutto bloccato, ma le società si stanno già muovendo in vista del mercato estivo. Anche il ds Petrachi sta lavorando per regalare dei nuovi rinforzi a Fonseca. Nelle ultime ore i giallorossi si sarebbero interessati soprattutto ai vari giocatori in scadenza del Chelsea, come Pedro e Willian. Del futuro dell’attaccante brasiliano ha parlato il suo agente, Kia Joorabchian, ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Ci sono molte speculazioni ma posso assicurare che noi non abbiamo parlato con nessuno di un trasferimento di Willian. Né noi né l’altra parte in questo momento pensiamo a questa situazione quando c’è una pandemia in corso che è molto più importante“.