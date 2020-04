Mercato, dall’Inghilterra: la Roma offre a Pedro un contratto da 3 milioni a stagione

Gianluca Petrachi si sta già muovendo in vista dell’estate per regalare a Fonseca dei nuovi rinforzi. Come riporta il sito inglese mirror.co.uk, il ds giallorosso avrebbe individuato in Pedro un profilo ideale per rinforzare la rosa. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza a fine giugno e ha deciso di lasciare il Chelsea dopo 5 stagioni. Quest’anno con Frank Lampard in panchina ha giocato appena 9 volte ed è pronto a cambiare squadra insieme ad altri compagni come Willian o Giroud. La Roma ha avviato i contatti con l’attaccante già da gennaio e nelle ultime ore avrebbe messo sul piatto un contratto da 3 milioni netti a stagione per convincerlo a trasferirsi in Italia a parametro zero. Sul classe ’87 però c’è da battere la forte concorrenza di diversi club della MLS.