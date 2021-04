L’agente di Mayoral: “Non so se verrà riscattato, ma alla Roma è felice”

Per l’eventuale riscatto di Borja Mayoral da parte della Roma bisogna ancora aspettare. Il club giallorosso deciderà se esercitare il diritto inserito in sede di trattativa già quest’anno (a 15 milioni) o dopo un altro anno di prestito (a 20). Dello spagnolo ha parlato il suo agente Alejandro Camano: “Non so se la Roma riscatterà Borja Mayoral in anticipo, ma posso dire che lui è molto felice con la Roma – le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli -. Lì lo fanno sentire un calciatore importante. Sono arrivati gol, assist e partecipa al gioco. È parte integrante del gruppo. Ripeto, a Roma è molto felice”.

Mayoral è tra i giocatori di Serie A che sono arrivati in estate o hanno cambiato maglia, quello che ha dato più contributo offensivo (tra gol e assist) dopo Chiesa e Hakimi. In stagione ha raggiunto quota 14 gol, sette in campionato e sette in Europa League. Nel corso di questi anni, nessun vice-Dzeko era riuscito a fare tanto.