Sono ore caldissime per quanto riguarda il mercato e anche Mason Greenwood vuole fare all-in sulla Roma: il giocatore, al momento, non sta prendendo in considerazione le proposte di altre squadre. Come riporta Sportitalia, nelle ultime ore c'è stato un nuovo contatto tra Gasperini e l'attaccante inglese ha ribadito il suo gradimento per la destinazione. I giallorossi devono muoversi per battere definitivamente la concorrenza sfruttando anche la volontà dell'attaccante - con il quale c'è già l'accordo per l'ingaggio -, ma prima c'è bisogno di cedere per chiudere il capitolo legato al settlement agreement con la UEFA. Saranno due settimane decisive per il futuro della Roma, sia in entrata che in uscita, fino alla deadline del 30 giugno. La Roma vuole regalare a Gasp il primo colpo Champions e l'inglese è in attesa di iniziare la sua avventura in giallorosso.