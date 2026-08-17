Non solo la definizione dell'affare Rodrigo Mora e la ricerca per l'esterno basso. Il calciomercato della Roma potrebbe portare un altro giocatore a rinforzare il reparto offensivo di Gasperini. Il profilo gira in orbita giallorossa già da qualche settimana ed è quello di Malick Fofana. Il club capitolino resta vigile sull'ala belga di proprietà del Lione, nonostante qualche dubbio sulle sue condizioni fisiche sia ancora presente. Avviati i contatti con l'agente e il giocatore ha detto sì. La società francese ha abbassato la valutazione del classe 2005, portandola da almeno 40 milioni a circa 35. Cifre sicuramente più abbordabili anche per la Roma, soprattutto dopo il pesante investimento sul classe 2007 portoghese. Attesa in tal senso per i play-off di Champions League, in programma tra domani (18) e il 26 agosto contro il Fenerbahce. In caso di eliminazione dell'OL Fofana, desideroso di giocare la Champions, potrebbe davvero salutare la Francia. E magari arrivare nella Capitale a condizioni più favorevoli.