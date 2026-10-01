Anche dall'altra parte del mondo, il richiamo di Gian Piero Gasperini continua a farsi sentire nei giocatori della Roma. No, non è un'esagerazione. E a dimostrarlo ci hanno pensato Santiago Castro e Leonardo Balerdi. Il difensore nella notte italiana è sceso in campo nel poker rifilato dall'Argentina alla Bolivia in amichevole, mentre l'attaccante e Soulé sono rimasti in panchina. "Farne parte con la maglietta migliore", ha scritto Balerdi sui social. E tra i commenti di elogio anche quello di Castro, un semplice ma esplicativo "Francooo" e l'emoji del fuoco ad accompagnare il testo. Un chiaro riferimento al paragone che Gasperini fece un paio di settimane fa tra il centrale argentino e la leggenda del Milan e della Nazionale, Franco Baresi, nel post-gara di Torino-Roma. Una 'battuta', se così possiamo chiamarla, che lo stesso tecnico ha dovuto 'spiegare' nei giorni successivi affermando come provi sempre a mettere a paragone i suoi calciatori con dei miti dello sport, per spingerli a dare il massimo. Balerdi, invece, era stato notevolmente più tranquillo interpellato sull'argomento: "Hanno frainteso, io resto umile".

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