L'operazione Rodrigo Mora è in dirittura d'arrivo, ora Gasperini potrà finalmente abbracciare (dopo oltre un anno) il suo esterno sinistro offensivo di piede destro. E il calciomercato della Roma è pronto a virare su un altro tassello mancante della rosa giallorossa: l'esterno basso. In quella zona del campo di ruolo ci sono solo Rensch e Wesley, mentre pochi giorni fa è arrivato Molina. Alla batteria dei 'quarti', insomma, manca ancora un elemento, che possa far rifiatare il numero 43 brasiliano. Sono tre i profili fortemente monitorati dal ds D'Amico. Si tratta di Luis Henrique dell'Inter, Cacciamani del Torino e Udogie del Tottenham. Affari che presentano ognuno i propri ostacoli e calciatori che hanno caratteristiche diverse per lo stesso scopo. Che nell'assetto tattico di Gasperini i laterali ricoprano un ruolo fondamentale, infatti, è cosa nota. Devono sì difendere e coprire le fasce, ma anche aiutare la manovra e dare spinta offensiva alla squadra giallorossa. In tal senso ha ben fatto il neo-19enne Lulli contro il Borussia Dortmund, ma Gasp si aspetta qualcosa in più.

Luis Henrique, tecnica e duttilità: ecco il jolly per Gasperini

Il giocatore in pole per sbarcare nella Capitale è. L'esterno dell', acquistato dai neroazzurri solo un anno fa dal Marsiglia per circa 23 milioni di euro,alla Roma macon i giallorossi. Sembra vicino, invece, l'accordo tra il club capitolino e la società meneghina, per un totale di. Un investimento importante, dopo un'annata tutt'altro che brillante. Sono state 46 le presenze con l'Inter nell'ultima stagione, meno della metà dal 1', cona referto. Il classe 2001 brasiliano, i cui interessi sono gestiti dalla(la stessa agenzia di Martinelli, Endrick e Fofana), fa dellai suoi punti di forza. Non è un vero "cavallo" di fascia che ara il campo alla Wesley maniera, ma. Gasp potrebbe apprezzarlo per la sua, potendo giocare sia a destra sia a sinistra, e, ruolo che ha già ricoperto in carriera.

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Cacciamani, dal Torino la linea verde tutto polmoni e grinta

L'altro profilo seguito con grandissima attenzione è, classe 2007 attualmente in forza al. Appenain maglia granata, nella stagione 2024-25, ma l'anno scorso ha convinto tutti in Serie B nella. E proprio l'ex difensore del Milan, ora tecnico del Toro, stravede per lui eall'ombra della Mole. Il club di Cairo, infatti,di Jesi: la, la Roma non vuole spingersicompresi di bonus. Cacciamani, 90' in campo sabato sera contro la Carrarese in Coppa Italia, è un atleta infaticabile,. Ancora giovane e da 'plasmare', anche lui è apprezzato da Gasperini per la sua. Giocama nelle giovanili ha giocato, sempre su quella fascia.non mancano, così come la voglia di mettersi in mostra e di sfruttare al meglio le occasioni che gli vengono date. Ma c'è da fare i conti con il Torino.

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Udogie, strapotere fisico e voglia di riscatto dopo il Tottenham

Infine, quello che per giorni è stato. L'esterno delè per distacco il profilo piùe devastante tra i tre calciatori attenzionati dalla dirigenza giallorossa. L'ex terzino dell'Udinese abbina unaa unain grado di spaccare le difese avversarie. L'esperienza in Premier League, condizionata però da, gli ha concesso di crescere e dicome mezz'ala aggiunta. Una caratteristica, quest'ultima, che potrebbe rivelarsinell'assetto tattico della Roma di Gasperini. Probabilmente tra i tre l'italiano rappresenta il profilo più difensivo, ma il calcio inglese sicuramente gli ha fatto sviluppare caratteristiche offensive ed. Sono 28 le presenze nella passata stagione con gli Spurs per il 23enne cresciuto nelle giovanili dell'Hellas Verona, ma il club inglese dopo l'addio di(finito all'Inter) potrebbero aprire a una. E la Roma chiede il diritto.