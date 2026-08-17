Rodrigo Mora si prepara a vestire la maglia giallorossa. Il calciomercato della Roma è sempre più vicino ad accogliere il quarto acquisto della sessione estiva. Come riporta Il Tempo, gli uffici legali dei due club stanno scambiando i documenti in queste ore. Quando arriverà l'ok definitivo a tutte le clausole contrattuali, il classe 2007 potrà partire alla volta della Capitale e finalmente Gasperini potrà abbracciare il talentino portoghese. Decisivo l'intervento dei Friedkin, che hanno dato il via libera all'operazione a titolo definitivo. Dopo lo stallo sul prestito con diritto di riscatto che poteva diventare obbligo, infatti, il ds D'Amico è tornato sulla formula originaria. Sono 25 i milioni che la Roma verserà subito nelle casse dei lusitani, che manterranno il 50% sulla futura rivendita. Percentuale che di fatto potrà essere annullata dal club giallorosso versando una cifra tra i 20 e i 25 milioni per acquistare l'intero cartellino del classe 2007. Per il ragazzo contratto fino al 2031 con stipendio da 1.8 milioni a salire fino a poco oltre i 2, come riporta Il Messaggero. Secondo Il Corriere della Sera, sarà presente anche una clausola monstre. L'agente di Mora, Jorge Mendes, ha voluto inserire poi una clausola rescissoria da 120 milioni, sintomo della fiducia riposta sul calciatore sia dal procuratore sia dallo stesso Gasp. Il tecnico, dopo oltre un anno, potrà finalmente riempire la casella dell'esterno sinistro di piede destro.