La spedizione giallorossa al Mondiale non sta andando nel migliore dei modi. Celik, Malen e Ndicka hanno già salutato. Rimangono solamente Koné ed El Aynaoui. Il francese non sta trovando molto spazio e non sta brillando a dovere. Chi invece si è preso le luci della competizione è il marocchino. Neil è sulla bocca di tutti. E ad oggi rappresenta l'emblema del Marocco: lottatore, di qualità e con tanta voglia di fare bene. Oggi è il suo compleanno. E la Roma non voleva farsi sfuggire l'occasione di dargli un augurio come si deve. "Tanti auguri, Neil", si legge nel messaggio social del club. Una frase semplice, ma col cuore.