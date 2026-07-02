Il marocchino sta festeggiando il suo compleanno negli Stati Uniti

Redazione
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Wesley mette il raduno nel mirino: il recupero continua con esercizi con la palla

La spedizione giallorossa al Mondiale non sta andando nel migliore dei modi. Celik, Malen e Ndicka hanno già salutato. Rimangono solamente Koné ed El Aynaoui. Il francese non sta trovando molto spazio e non sta brillando a dovere. Chi invece si è preso le luci della competizione è il marocchino. Neil è sulla bocca di tutti. E ad oggi rappresenta l'emblema del Marocco: lottatore, di qualità e con tanta voglia di fare bene. Oggi è il suo compleanno. E la Roma non voleva farsi sfuggire l'occasione di dargli un augurio come si deve. "Tanti auguri, Neil", si legge nel messaggio social del club. Una frase semplice, ma col cuore.

El Aynaoui AS Roma v SS Lazio - Serie A

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