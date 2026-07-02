La Roma continua a lavorare alacremente per regalare Mason Greenwood a Gian Piero Gasperini il prima possibile. Nelle ultime ore si era parlato di un forte interesse dell'Atletico Madrid, che si sarebbe aggiunto alla corsa per l'attaccante inglese del Marsiglia al pari del sempre presente Fenerbahce. A fare un nuovo punto della situazione in merito è stato Alfredo Pedullà: "Il via libera deve arrivare dalla proprietà. L'operazione sul cartellino non mi risulta da 55 milioni, penso si possa chiudere con i bonus per 45-46 milioni. Ma ci può essere un gioco a rialzo. Il Fenerbahce non è fuori, ha offerto più degli altri sull'ingaggio: 7 milioni, la Roma offre circa 5 bonus compresi. Serve un input dei Friedkin per andare operativi su quest'operazione. Il Fenerbahce ha offerto meno per il cartellino. Greenwood andrebbe volentieri a Roma. L'Atletico Madrid può entrare in corsa, ma solo se dovesse vendere uno tra Julian Alvarez, cosa probabile, o Sorloth". Il giornalista su X ha poi precisato: "Il cartellino può scendere sotto i 50 milioni, 40-42 più 5-6 di bonus, ma dipenderà molto dalla tempistica".