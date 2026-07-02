Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5):: "La Roma ha problemi economici. Poi le trattative sono difficili. Non è che una squadra di calcio se sta su un giocatore lo prende. Non è semplice. Devi pensare attraverso procuratori."

Luigi Salomone (Radio Radio Mattino - 104,5): "L'Atletico se decidesse di cedere un giocatore, virerebbe - con molta probabilità - su Greenwood. La Roma deve stringere i denti. La lotta è impari con l'estero. Lì sono su livelli troppo alti rispetto agli standard italiani."

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): "Una cessione pesante ci sarà. La proroga Uefa mi sembra abbastanza aleatoria. Ora è giusto concentrarsi su Greenwood e sui rinnovi di contratto. Mancano ancora giorni per il rinnovo di Dybala. Non parlerei di ore".