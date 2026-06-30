Il mondo ha messo gli occhi su El Aynaoui. Il centrocampista giallorosso si è preso il Marocco e lo sta trascinando a suon di chilometri e qualità con il pallone. La Roma lo aveva preso per questo. Conosceva bene le sue potenzialità. L’investimento da 25 milioni non era casuale. E ora il club giallorosso se lo gode e lo coccola. In maglia Roma non ha ancora convinto del tutto. Ma ci sono diversi fattori a sua difesa. L’ambientamento. Il ritmo spezzettato della stagione (complice la Coppa D'Africa). E una Serie A difficile da digerire al primo anno. Soprattutto per chi arriva dalla Ligue 1. Il prossimo anno Gasperini punterà su di lui. Potrebbe diventare una pedina importante a centrocampo. Anche perché con il Marocco, nei due in mezzo, si è preso la scena mondiale.

Non sono bastate le prime tre partite del girone. Neil ha alzato il livello anche contro l’Olanda. Non una nazionale qualunque. Per 120 minuti ha dominato il centrocampo. È stato il vero motore della squadra. I tifosi marocchini lo esaltano già come uno dei migliori del torneo. All’inizio gli occhi erano tutti su Bouaddi. Poi il vento è cambiato. Ora la stella è Neil. Sui social i commenti si moltiplicano. Da “Ha impressionato più lui di Bouaddi” fino a “È El Aynaoui il miglior centrocampista del Marocco”. Il rigore sbagliato non cambia il giudizio sul giocatore. Un errore che non cancella quanto fatto. Eroe in patria. Il Marocco spera di vederlo così fino alla fine del torneo. La Roma, intanto, se lo gode. E prepara la prossima stagione puntando forte su di lui.

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