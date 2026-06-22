Neil El Aynaoui è il calciatore della Roma che più si sta mettendo in mostra in questo avvio di Mondiale. Con il suo Marocco, il centrocampista giallorosso ha pareggiato la gara d’esordio contro il Brasile e poi battuto la Scozia nella seconda partita, in attesa di chiudere la fase a gironi giovedì contro Haiti. Il suo nome circola anche in ottica calciomercato, considerata la necessità della Roma di accelerare sul fronte delle cessioni e della sua destinazione ideale ha parlato il padre Younes, ex tennista: "Mio figlio è tifoso del Barcellona, ha vissuto lì fino agli 11 anni. Sarebbe il più felice del mondo se un giorno potesse giocare lì". Papà Younes apre dunque alla suggestione di mercato tra i due club, anche se i pensieri di Neil restano rivolti soprattutto alla nazionale e in parte anche alla Roma. Non è passato inosservato infatti, un dettaglio dopo la sfida contro la Scozia: El Aynaoui si è presentato in zona mista con lo zaino giallorosso, a differenza del resto dei compagni, che hanno invece scelto il kit istituzionale del Marocco.