Neil El Aynaoui sta stupendo al Mondiale e avrebbe attirato l’attenzione di due top club come Real Madrid e Barcellona, pronti a monitorarne con attenzione l’evoluzione legata al marocchino. Secondo quanto riportato da El Nacional, soprattutto il Barcellona starebbe valutando con attenzione il nome di El Aynaoui. Joan Laporta e Deco lo riterrebbero un profilo interessante sia per prospettive tecniche sia per costi dell’operazione. La valutazione del centrocampista si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, cifra considerata sostenibile dal club blaugrana. El Aynaoui non ha mai nascosto il sogno di giocare un giorno al Camp Nou, anche per il legame con la città, dove ha trascorso parte della propria infanzia come ha ribadito recentemente il papà del calciatore.

Sul giocatore ci sarebbe anche il Real Madrid, a sua volta alla ricerca di possibili rinforzi per la mediana. La presenza dei due grandi club spagnoli sullo sfondo rende il quadro particolarmente delicato per la Roma, chiamata a capire quali margini di manovra avrà e quale sarà la volontà del calciatore. Per i giallorossi, El Aynaoui resta un patrimonio tecnico importante e non c'è intenzione di cederlo considerata anche la probabile partenza di Konè.