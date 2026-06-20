Nicolò Zaniolo e Roma, una storia (forse) destinata a non finire mai. Il duttile fantasista dell'Udinese, riscattato pochi giorni fa dal club bianconero dal Galatasaray per 5 milioni di euro, potrebbe presto lasciare il Friuli. C'è tensione, infatti, tra l'ex calciatore della Roma e l'Udinese sulla questione stipendio. E in questo scenario si starebbe provando a inserire la Lazio. La situazione va chiarita: con il riscatto è scattato il contratto che ha legato Zaniolo ai colori bianconeri fino al 2029 con uno stipendio da 1.2 milioni a stagione. In Turchia il 26enne guadagnava 3 milioni e con il club bianconero c'era la promessa di ridiscutere la cifra al rialzo, come sottolineato dallo stesso procuratore Vigorelli. Il numero 10 vorrebbe arrivare a circa 2 milioni, altrimenti il futuro potrebbe riservare una sorpresa. E un ritorno nella Capitale, sponda laziale, non è da escludere, come riporta La Gazzetta dello Sport. Il neo-tecnico biancoceleste Gattuso lo stima e non poco, anche se da CT dell'Italia non lo ha convocato per i play-off Mondiali (poi persi contro la Bosnia ai rigori). Già in passato la Lazio aveva sondato il terreno per riportare Zaniolo a Roma, ma il calciatore non aveva mai aperto al trasferimento anche in virtù del passato in giallorosso. La situazione ora potrebbe cambiare ma in ogni caso, in virtù del mercato a saldo zero, il club di Lotito dovrà prima cedere.