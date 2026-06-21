Mason Greenwood è indubbiamente il nome di queste prime settimane di calciomercato della Roma. Gasperini lo ritiene il profilo ideale per rinforzare l'attacco e i giallorossi stanno preparando l'affondo decisivo anche grazie all'operatività di Tony D'Amico. L'accordo con il calciatore inglese c'è già (contratto da 4,5 milioni a stagione), ma il Fenerbahce non ha ancora mollato la presa: come scrive il portale turco Milliyet, il club del nuovo presidente Aziz Yildirim vuole portare l'attaccante a Istanbul e sta continuando a trattare con il Marsiglia. La valutazione dell'OM rimane elevata (soprattutto a causa del 40% da riconoscere al Manchester United) e il Fenerbahce ha inviato una prima offerta da 35 milioni di euro + 5 di bonus. Una proposta ben lontana dai 50 milioni chiesti anche alla Roma, ma il segnale che arriva da Istanbul è chiaro: nonostante la sconfitta di Hakan Safi (altro candidato alla presidenza del club) il club turco non ha intenzione di abbandonare la pista Greenwood. I contatti con il Marsiglia sono continui ma i giallorossi ora devono accelerare per chiudere il primo colpo Champions.