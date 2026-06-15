Zaniolo resta in Italia. Oggi era la scadenza per il riscatto e l’Udinese ha deciso di affondare il colpo all’ultimo momento, trattenendo il giocatore in Friuli. È ufficiale: l'ex Roma continuerà la sua carriera in bianconero. Ha firmato un contratto che lo lega all’Udinese fino al 2029. Ma quanto ha versato nelle casse del Galatasaray? Il club turco riceverà circa 5 milioni di euro, più il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Una cifra bassa, soprattutto per un calciatore che ha comunque dato il suo contributo alla stagione della squadra di Runjaic (5 gol e 5 assist). In chiave Roma, però, la notizia non porta benefici economici. Il club giallorosso aveva mantenuto una clausola con il Galatasaray legata alla futura rivendita del giocatore. La Roma avrebbe incassato circa 2 milioni in caso di cessione superiore ai 20 milioni, oppure il 20% sulla differenza tra il prezzo di rivendita e i 16,5 milioni spesi dai turchi. Condizioni che non si sono verificate. Il riscatto da 5 milioni, infatti, è troppo basso per attivare qualsiasi percentuale a favore della Roma. Zaniolo resta quindi in Italia, ma per la Roma l’operazione non porta alcun guadagno: nessun bonus e nessuna entrata dalla cessione.