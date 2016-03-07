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Altri Campionati

Giroud

Premier League 19/a giornata: Chelsea campione d’inverno

G. Giammusso

Conte-Chelsea, e chi vi ferma più?! I Blues chiudono il girone d’andata con 49 punti sui 57 finora in palio, basterebbe questo dato per rendere l’idea dell’impresa che si sta realizzando in…

sadio mane

Premier League 17/a giornata: Conte, sono 11!

G. Giammusso

Può godersi di diritto una vetta sempre più in solitaria Antonio Conte, demiurgo di una cavalcata finora quasi perfetta in vetta alla Premier League inglese. In casa del Crystal Palace, in uno degli…

Rondon

Premier League 16/a giornata: Chelsea sempre più primo

G. Giammusso

E’ sempre più evidente l’impronta che Conte imprime alle sue squadre: come con la Juventus di qualche anno fa, il suo Chelsea vince spesso le partite di misura concedendo pochissimo: sconfitto il…

sanchez

Premier League 14/a giornata: Chelsea di carattere in casa City

G. Giammusso

Antonio Conte senza confini: conquista l’ottava vittoria consecutiva contro l’allenatore (Guardiola) e la squadra (Manchester City) più ostici, una diretta contendente per l’ascesa al titolo del…

Swansea City v Crystal Palace - Llorente

Premier League 13/a giornata: in testa è fuga a 4

G. Giammusso

Antonio Conte centra la settima vittoria consecutiva, il Chelsea ha sempre vinto a ottobre e novembre, stavolta l’avversario è tra i più ostici: il Tottenham di Pochettino. Dopo pochi minuti sono gli…

Toure Guardiola

Premier League 12/a giornata: Chelsea primo in solitaria

G. Giammusso

Un goal di rapina in area di Diego Costa, sempre più capocannoniere, regala ad Antonio Conte la più grande delle soddisfazioni: prima posizione in classifica con la sesta vittoria consecutiva, 0-1 in…

son heung min

Premier League 6/a giornata: City ancora a punteggio pieno

G. Giammusso

Giornata che smuove la classifica in Premier League: dei 10 confronti ben 9 sono partite che si concludono con la vittoria di una delle due compagini in gioco, solo 1 pareggio, a dominare però è il…

uefa_logo

Ad agosto ritorno del grande calcio europeo

G. Giammusso

Il solleone e le vacanze sono ancora nel vivo, ma il calcio riparte alla grande nel mese di agosto, tra supercoppe di lega ed avvio dei massimi campionati europei. Il primo trofeo UEFA della stagione…

Ranieri smiling

Premier League 35/a giornata: Leicester ad un passo dal titolo

G. Giammusso

Confronto tutto italiano al King Power Stadium, il Leicester di Ranieri fronteggia lo Swansea di Guidolin: i valori e le motivazioni sono diametralmente opposti, le Foxes hanno l’obiettivo di vincere…