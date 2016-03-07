Premier League 19/a giornata: Chelsea campione d’inverno
Conte-Chelsea, e chi vi ferma più?! I Blues chiudono il girone d’andata con 49 punti sui 57 finora in palio, basterebbe questo dato per rendere l’idea dell’impresa che si sta realizzando in…
Conte-Chelsea, e chi vi ferma più?! I Blues chiudono il girone d’andata con 49 punti sui 57 finora in palio, basterebbe questo dato per rendere l’idea dell’impresa che si sta realizzando in…
Nonostante l’indisponibilità di Diego Costa, il Chelsea si conferma la schiacciasassi del torneo: in casa contro il Bournemouth gioca Hazard falso nueve, la vittoria è rotonda e netta, 3-0, in rete…
Può godersi di diritto una vetta sempre più in solitaria Antonio Conte, demiurgo di una cavalcata finora quasi perfetta in vetta alla Premier League inglese. In casa del Crystal Palace, in uno degli…
E’ sempre più evidente l’impronta che Conte imprime alle sue squadre: come con la Juventus di qualche anno fa, il suo Chelsea vince spesso le partite di misura concedendo pochissimo: sconfitto il…
Una cavalcata che non fa prigionieri, quella del Chelsea di Conte: settima vittoria su otto uscite stagionali in casa, nona vittoria consecutiva, terzo miglior attacco, miglior difesa, dodici partite…
Antonio Conte senza confini: conquista l’ottava vittoria consecutiva contro l’allenatore (Guardiola) e la squadra (Manchester City) più ostici, una diretta contendente per l’ascesa al titolo del…
Antonio Conte centra la settima vittoria consecutiva, il Chelsea ha sempre vinto a ottobre e novembre, stavolta l’avversario è tra i più ostici: il Tottenham di Pochettino. Dopo pochi minuti sono gli…
Un goal di rapina in area di Diego Costa, sempre più capocannoniere, regala ad Antonio Conte la più grande delle soddisfazioni: prima posizione in classifica con la sesta vittoria consecutiva, 0-1 in…
Vola in vetta il Liverpool a suon di goal, ben 6 ai danni di un Watford che appare quasi impotente di fronte alla qualità di gioco espressa dalla squadra di Klopp: Mane, Coutinho e Can chiudono già la…
Raramente negli ultimi anni si era vista una classifica così incerta tra le prime posizioni di Premier League: le prime 5 della classe (nell’ordine City, Arsenal, Liverpool, Chelsea e Tottenham) sono…
Un campionato scoppiettante ed imprevedibile, come solo la Premier League sa essere: cinque squadre candidate alla vittoria finale, City Arsenal e Liverpool in cima, appena un punto sotto Chelsea e…
Giornata 8, si riapre il campionato: il predominio dei Citizens viene meno con altri 2 punti lasciati per strada. Dopo la sconfitta in casa del Tottenham, torna tra le mura amiche il City, contro un…
Il big match in vetta tra Tottenham e Manchester City vede trionfare i padroni di casa, l’assenza di De Bruyne pesa come un macigno, mentre la difesa della squadra londinese continua a far sognare: a…
Giornata che smuove la classifica in Premier League: dei 10 confronti ben 9 sono partite che si concludono con la vittoria di una delle due compagini in gioco, solo 1 pareggio, a dominare però è il…
E’ il City la squadra più in forma della Premier League: Guardiola batte agevolmente il Bournemouth, De Bruyne e Iheanacho nel primo tempo, Sterling e Gundogan nel secondo, 4-0 che non ammette…
Guardiola schiacciasassi: si prende anche il derby di Manchester contro Mourinho, i Citizens volano grazie ad un De Bruyne in forma strepitosa, dapprima realizza capitalizzando una sponda di testa di…
Il City di Guardiola è un treno in corsa: 9 reti siglate in 3 partite di campionato, terza vittoria consecutiva, stavolta la vittima è un West Ham che poco può contro lo strapotere dei Citizens. Apre…
Il City domina e stravince anche in casa dello Stoke, 1-4 secco con doppietta per Aguero e Nolito, ma è tutta la squadra a girare bene ed essere generosa: De Bruyne in versione assist man, Silva…
Il massimo campionato inglese entra subito nel vivo, prima giornata di un campionato che si preannuncia emozionante, equilibrato e perché no costellato da colpi di scena: il Leicester di Ranieri è…
Il solleone e le vacanze sono ancora nel vivo, ma il calcio riparte alla grande nel mese di agosto, tra supercoppe di lega ed avvio dei massimi campionati europei. Il primo trofeo UEFA della stagione…
Nonostante il turno infrasettimanale avesse già fissato i verdetti relativi alla retrocessione, è stata una domenica di grande intensità per la massima serie inglese. Il Sunderland, con la netta…
E’ un Leicester ancora ubriaco dell’incredibile vittoria a distanza maturata lunedì scorso, è un Ranieri visibilmente commosso quando Bocelli sale sul palco ed intona “Nessun Dorma” e “Con Te…
Un’impresa storica che verrà ricordata a lungo negli annali del calcio, una squadra lottatrice con poche individualità di spicco, ma con un gran cuore ed un immenso spirito di squadra e di sacrificio;…
Confronto tutto italiano al King Power Stadium, il Leicester di Ranieri fronteggia lo Swansea di Guidolin: i valori e le motivazioni sono diametralmente opposti, le Foxes hanno l’obiettivo di vincere…
E’ un campionato ancora vivo, ci mette cuore ed orgoglio il Leicester, il cui bomber Jamie Vardy combina tutto il possibile, nel bene e nel male: nel primo tempo gran goal su apertura di Kante,…
E’ una favola senza fine, quella del Leicester; arriva puntuale la quinta vittoria consecutiva, come si vuole in ogni storia dal sapore romantico è il bomber Jamie Vardy ad essere protagonista: nel…
Al Leicester di Ranieri basta un’incornata di Capitan Morgan per continuare a cullare il sogno scudetto, più che mai concreto dopo questa che è la quarta vittoria consecutiva, tutte per 1 rete a 0;…
Con un gol di Mahrez al 34’ il Leicester ha superato 1-0 il Crystal Palace ed ha messo in cascina altri tre punti d’oro per la corsa alla vittoria della Premier League. Passano le giornate e la grande…
Al Leicester di Ranieri basta un'acrobazia in rovesciata di Okazaki per conservare la vetta con il consistente vantaggio di 5 punti sul Tottenham inseguitore: in casa contro il Newcastle, fresco…
Le Foxes di Ranieri continuano nella loro corsa trionfale verso lo scudetto: sul campo di un Watford ben organizzato, nel primo tempo è partita equilibrata. Basta però una magia di Mahrez nel secondo…