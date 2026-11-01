Il tecnico della Roma Femminile ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club giallorosso al termine della vittoria per 2-1 contro il Napoli. Di seguito le parole di mister Piovani: "Logicamente è una bellissima vittoria, ottenuta lottando in 10 uomini dopo appena 20 minuti per l'espulsione di Bianca Vergani che oggi, tra l'altro, compie gli anni. A fine primo tempo le ho detto di non preoccuparsi, perché queste cose fanno parte del gioco e possono succedere. Abbiamo fatto una partita straordinaria e voglio valorizzare questo aspetto qui: nonostante tante ragazze erano un po' stanche, sono riuscite a tirar fuori fino alla fine quel qualcosa che c'è sempre stato, ma oggi ancora di più. Giocare in 10 per 75-80' non era facile."

Nel secondo tempo la Roma ha dominato il campo nonostante l'inferiorità numerica. "Sì, sono state le ragazze ad alternare con grande intelligenza una pressione alta a momenti di attesa. Siamo state molto brave a indirizzarle sull'esterno, dove siamo andati molto forte provando a recuperare palla per poi ripartire in transizione offensiva. In questo dobbiamo ancora migliorare tanto: ci è già successo in altre partite, creiamo tanto ma a volte siamo un po' frenetiche nell'ultimo passaggio. Nonostante tutto, però, le ragazze erano molto stanche e non era neanche facile, quindi è comprensibile."

Adesso arriva un altro big match contro il Como 1907. "Sicuramente andremo ad affrontare questa partita con una consapevolezza diversa dopo una prestazione così. Ma lo eravamo già dopo la vittoria di sabato scorso contro la Juventus: anche lì abbiamo fatto un grande successo, e le ragazze sono cresciute in consapevolezza e autostima. Le vedi anche in allenamento, si divertono, ridono e scherzano, ma logicamente poi pedalano sodo come è giusto che sia."

C'è una spensieratezza che fa ben sperare per il futuro? "Sì, questa spensieratezza è un'arma molto positiva per noi in questo momento, che ci può portare a traguardi importanti. Ovviamente dobbiamo tenere i piedi ben saldi per terra e lavorare sempre con grande umiltà: come dico sempre, siamo una 'squadra operaia' ma allo stesso tempo consapevole di essere forte a livello tecnico e tattico. Dobbiamo continuare su questa strada. Io sono felice per loro, anche perché mi sto divertendo anch'io da allenatore."

GREGGI NEL POST-GARA

"È stata una partita difficile. Purtroppo c'è stata quell'espulsione all'inizio, ma nonostante questo abbiamo combattuto. Abbiamo giocato per Bianca e per tutte le persone che sono fuori, tifosi compresi, e alla fine abbiamo portato il risultato a casa".

Nel secondo tempo avete dominato il campo nonostante foste in 10, mettendo fortemente in difficoltà il Napoli. "Sì, ci abbiamo messo tutto il nostro cuore, la nostra passione e l'attaccamento a questa maglia. Abbiamo dato il nostro 200% perché non era semplice giocare in 10. Sono contenta e orgogliosa di questo gruppo, anche per chi non è sceso in campo ma ci ha dato supporto costante. Sono felicissima per questa vittoria."

Quanto è importante questo successo in vista del prossimo impegno contro il Como 1907? "È una grandissima soddisfazione. Ora dobbiamo preparare al meglio la settimana perché affronteremo il Como, un'altra grandissima squadra che sta facendo bene. Lavoreremo sui nostri punti di forza e su ciò che dobbiamo migliorare, mettendo in campo un altro 200% nella prossima partita."