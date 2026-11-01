Nessun dubbio su Antonio, dopo di lui la coppia Montella-Batistuta
Totti, il balletto per i cinquanta anni sulle note di Ligabue è tutto da ridere
Francesco Totti ha scelto il suo miglior compagno d'attacco nella Roma. L'ex capitano - in un video sulla pagina Instagram dei Calciatori Panini - ha fatto la sua personale classifica con il giochino social della piramide. Nessun dubbio sul primo posto: davanti a tutti c'è Cassano. Nella seconda fila Montella e Batistuta, mentre nella terza Balbo, Salah e Batistuta. In quarta fascia Taddei, Delvecchio, Mancini e Perrotta.
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