Il destino di Kosta Runjaic è ormai definito. L'allenatore dell'Udinese, infatti, ha ormai salutato la panchina bianconera. Il tecnico tedesco, per il cui esonero manca solo il comunicato ufficiale del club bianconero, paga caro un periodo di crisi culminato con il 5-2 subito ieri al Bluenergy Stadium per mano della Roma nella decima giornata di campionato. Il ko di ieri, infatti, ha condannato Zaniolo e compagni al penultimo posto in classifica con 5 punti. Come raccontato da Sky Sport, Paolo Zanetti è in pole per sostituire Runjaic. Nelle ultime ore il club bianconero e l'ex Empoli e Venezia si sono avvicinati sempre di più, anche se manca ancora qualcosa per raggiungere l'intesa finale.