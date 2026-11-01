La squadra di Piovani ha rialzato subito la testa dopo il ko in Champions League
VIDEO - Bavagnoli: "La Roma femminile continuerà a migliorare. Il Var va implementato"
Cinque su cinque per la Roma Femminile. Le giallorosse piegano anche il Napoli: al Tre Fontane finisce 2-1 grazie alla doppietta di Manuela Giugliano. Tre punti d'oro ottenuti in inferiorità numerica dal 23' del primo tempo. Il capitano della Roma ha deciso la sfida a due minuti dalla fine. Quindici i punti in classifica e primo posto blindato. Dietro c'è l'Inter a 13. La squadra di Piovani ha rialzato subito la testa dopo il ko in Champions League contro il Chelsea.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News AS Roma
Koné-Dybala out? Non c'è problema: il (doppio) dato che dimostra il livello top della Roma
News AS Roma
La Roma fa paura e terrorizza i tifosi del Manchester United: "Rischiamo di perdere 7-1"
News AS Roma
Roma, questa mattina l'allenamento nel centro sportivo dell'Udinese. Il Club: "Grazie per l'ospitalità"
News AS Roma
Totti e la piramide dei compagni di squadra: "Cassano al primo posto. Salah in terza fascia"
News Calcio
Serie A, la Lazio piega il Cagliari 2-1: polemiche per il gol di Pinamonti. Marelli: "Il gioco andava fermato"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti