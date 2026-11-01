Cinque su cinque per la Roma Femminile. Le giallorosse piegano anche il Napoli: al Tre Fontane finisce 2-1 grazie alla doppietta di Manuela Giugliano. Tre punti d'oro ottenuti in inferiorità numerica dal 23' del primo tempo. Il capitano della Roma ha deciso la sfida a due minuti dalla fine. Quindici i punti in classifica e primo posto blindato. Dietro c'è l'Inter a 13. La squadra di Piovani ha rialzato subito la testa dopo il ko in Champions League contro il Chelsea.