La squadra di Piovani ha rialzato subito la testa dopo il ko in Champions League

Redazione
Screenshot 2023-11-21 alle 14.11.23

VIDEO - Bavagnoli: "La Roma femminile continuerà a migliorare. Il Var va implementato"

Scegli Forzaroma.info come fonte preferita su Google

Cinque su cinque per la Roma Femminile. Le giallorosse piegano anche il Napoli: al Tre Fontane finisce 2-1 grazie alla doppietta di Manuela Giugliano. Tre punti d'oro ottenuti in inferiorità numerica dal 23' del primo tempo. Il capitano della Roma ha deciso la sfida a due minuti dalla fine. Quindici i punti in classifica e primo posto blindato. Dietro c'è l'Inter a 13. La squadra di Piovani ha rialzato subito la testa dopo il ko in Champions League contro il Chelsea.

As Roma v Ternana - Women Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti