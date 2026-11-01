"Passa il tempo, cambia la gente", recita uno dei cori più famosi della Curva Sud. Di tempo effettivamente ne è passato dalla disfatta di Manchester (7-1) del 2007 oppure dal 6-2 del 2021. Lo United per anni è stato uno dei club più forti al mondo, ma ora non è più così. I Red Devils sono in crisi e la classifica fa paura. In piena zona retrocessione con sette punti, gli stessi del Crystal Palace terzultimo. La Roma, invece, vola e i tifosi inglesi sono terrorizzati per la partita di martedì sera: "Ci faranno loro sette gol questa volta. La nostra squadra è imbarazzante", scrive un sostenitore su X. Un altro è sicuro della sconfitta: "Prenderemo minimo tre gol". Nessuno ha voglia di affrontare i giallorossi e la posizione di Carrick è in bilico. Ieri è arrivata un'altra sconfitta contro il Chelsea e la sfida con la Roma è decisiva per il suo futuro.

Roma will score more than 3 goals against Manchester United, those players are running crazily. — The Whisperer (@joemiano30) November 1, 2026