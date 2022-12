Totti: “A Zaniolo manca la testa giusta”

Si parte subito con il piede sull’acceleratore. Oggi già si gioca (ore 20 italiane, in tv su Dazn). Avversario il Cadice, penultimo nella Liga che però nelle ultime due settimane è stato capace di segnare 4 gol al Manchester United (4-2) e al Wolverhampton (ko 3-4). Si fa, quindi, sul serio oggi allo stadio municipale di Albufeira, nonostante il gruppo giallorosso abbia ripreso la preparazione soltanto da un paio di giorni. L'intento di Mourinho, riferisce Il Messaggero, è iniziare a regalare un po' di minutaggio alla rosa. Chissà, invece, quale era quello di Totti. Ieri l'icona giallorossa in una diretta Twich a Bepitv ha stuzzicato Zaniolo: «Che ruolo ha? Non l’avete capito? Allora siamo in due (ride). Può giocare esterno. Gli manca però la testa giusta per prendersi la Roma. Ci sono delle categorie nel calcio. Se vuoi avanzare, devi stare con la testa giusta». Non è la prima volta che l'ex Capitano pungola Nicolò. Sorprendente anche il messaggio rivolto a Spalletti: «Con Luciano vorrei riparlare e prima o poi ricapiterà. Con lui mi sono espresso al massimo».