La Roma ha delineato il programma estivo. La data da cerchiare in rosso per il raduno è quella del 13 luglio. Il 26 ci sarà l'amichevole col Cannes (altro club di proprietà dei Friedkin), in mezzo un test col Trastevere e probabilmente un altro o con la Primavera o con la Boreale. Il 31 luglio la squadra partirà per il Galles e ci saranno tre amichevoli: contro i padroni di casa del Cardiff il 1 agosto (Championship), il 4 contro il Newport County di Fuchs (campione d'Inghilterra col Leicester di Ranieri), l'8 contro il Brighton nella città inglese. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. A Ferragosto gran finale contro il Borussia Dortmund. La prossima settimana è previsto il lancio della campagna abbonamenti. A fine luglio gli abbonamenti coppe con le prime 4 partite di Champions e l'ottavo di Coppa Italia.