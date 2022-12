Mourinho svuota Trigoria: anche gli infortunati in Portogallo a fare gruppo

In ritiro anche Wijnaldum, Belotti e Tahirovic. Oggi la prima amichevole

Tutti a bordo. José Mourinho ha deciso di affrontare la settimana in Portogallo con la Roma al gran completo, scrive Emanuele Zotti su Il Corriere della Sera. Sull’aereo decollato alle 15 di ieri da Fiumicino – destinazione Faro – c’erano anche Rick Karsdorp , Georginio Wijnaldum , Andrea Belotti e Benjamin Tahirovic .

Il terzino olandese, in attesa di conoscere il suo futuro (al momento la cessione resta la soluzione più probabile), continuerà ad allenarsi agli ordini dello Special One anche sotto il sole portoghese. Discorso diverso per Wijnaldum, Belotti e Tahirovic: Gini ha iniziato da poco l’ultima fase del percorso di recupero, che dovrebbe portarlo a tornare a disposizione di Mourinho nella seconda metà di gennaio. Nei prossimi giorni il centrocampista olandese proseguirà il programma studiato insieme allo staff medico giallorosso.