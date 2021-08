Roma, è Abraham il preferito di Mourinho

C'è l'accordo tra giallorossi e Chelsea, manca quello con il giocatore. Risposta attesa nelle prossime ore

Stavolta ci siamo: al quinto tentativo, Dzeko è pronto a lasciare la Roma. Ieri l'agente Lucci ha definito l'addio a Trigoria con Pinto. Il club riceverà un indennizzo (2 milioni) volto a non produrre una minusvalenza nel bilancio del club che risparmierà a sua volta 15 milioni lordi. Edin, invece, firmerà un biennale da 6 milioni a stagione. Nelle ultime ore, rientrando da una mini-vacanza in Croazia, l'attaccante ha strategicamente preso tempo: "Futuro? Ora voglio vedere i miei bambini. Domani (oggi, ndc) a Trigoria? Vediamo. Step by step" ha detto a Forzaroma.info. La caccia al successore del bosniaco sembra essere già conclusa. Messa da parte sino a prova a contraria la suggestione Icardi (che potrebbe tornare in gioco soltanto se il Psg fosse disposto a pagare parte dell'ingaggio, visto che per l'argentino non si possono applicare gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita), il preferito di Mourinho è Abraham.