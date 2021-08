Dzeko torna a Roma, Inter a un passo: “Domani a Trigoria? Vediamo…” – VIDEO

I giallorossi hanno trovato l'accordo definitivo con il club di Milano per il conguaglio economico, che sarà circa di due milioni di euro.

Edin Dzeko è tornato questa sera a Roma dopo il viaggio a Dubrovnik , dove ha passato due giorni di svago con la moglie Amra . Ma la Capitale potrebbe essere solo una tappa di passaggio. Stavolta Dzeko è davvero ad un passo dal vestire la maglia dell'Inter . La fumata bianca non c’è ancora, così a domanda precisa dei cronisti Edin non si è sbilanciato: "L’addio alla Roma? Torno a casa dai miei bambini, poi vedremo cosa succederà. Step by step”.

I giallorossi hanno trovato l'accordo definitivo con il club di Milano per il conguaglio economico, che sarà circa di due milioni di euro. Ora i nerazzurri aspettano il loro nuovo centravanti per le visite mediche, ma la Roma vuole avere in mano un sostituto prima di dare l'ok per farlo partire. Domani alle 17 ci sarà l’allenamento a Trigoria. Se Dzeko sarà presente è ancora da vedere.