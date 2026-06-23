Artem Dovbyk è destinato a lasciare la Roma, o almeno questa è l’intenzione del club. Al momento però, nessuna squadra si è fatta avanti in maniera concreta per l’attaccante ucraino, presentando un’offerta ritenuta congrua dalle parti di Trigoria. Secondo quanto riferito dal giornalista Angelo Mangiante ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, per Dovbyk sarebbero arrivate finora soltanto proposte di prestito secco, una formula che la Roma non è disposta ad accettare. L’ex Girona infatti è stato acquistato per circa 40 milioni di euro appena due anni fa e il club giallorosso intende lasciarlo partire solo a titolo definitivo o, eventualmente, in prestito con obbligo di riscatto. Dovbyk però resta in uscita visto il poco feeling tecnico con Gian Piero Gasperini e le squadre maggiormente interessate restano il Trabzonspor e il Betis Siviglia.