Nelle ultime settimane, la Germania ha scoperto un nuovo eroe: Denis Undav. L'attaccante è diventato il protagonista assoluto della nazionale di Nagelsmann grazie alle tre reti realizzate nelle prime due partite tra cui la doppietta decisiva per la vittoria in rimonta contro la Costa d'Avorio. Il suo nome era finito nei taccuini dei top club europei però già da prima dell'inizio del torneo. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, diverse squadre avevano bussato alla porta dello Stoccarda per chiedere informazioni alla luce di un contratto in scadenza nel 2027. Tra queste anche la Roma, alla ricerca di un nuovo attaccante da affiancare a Malen. In Serie A si è mosso anche il Como ma soprattutto il Milan che aveva già intavolato un discorso con l'entourage del giocatore. La volontà del giocatore, cercato anche da club spagnoli e arabi, era però chiara: chiarire il suo futuro prima del Mondiale. E così, due giorni prima della partenza, ha rinnovato il contratto con lo Stoccarda fino al 2029 (con opzione per un altro anno) portando il suo ingaggio a circa 5,5 milioni di euro a stagione.