Tutto fatto per Nahuel Molina. La Roma ieri ha chiuso l'operazione con l'Atletico Madrid sulla base di 13 milioni più 4 di bonus. L'argentino ha diritto alle vacanze fino al 10 agosto, ma il club proverà ad anticipare il suo arrivo. Prima, però, dovrà ottenere il passaporto spagnolo. Una pura formalità poiché è già in possesso della doppia cittadinanza, solamente dopo questo passaggio burocratico la Roma lo farà partire poiché i giallorossi preferiscono mantenere due slot per gli extracomunitari per questa sessione di mercato. Entro l'11 agosto l'argentino sarà un nuovo calciatore della Roma.