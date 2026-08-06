I giallorossi vogliono mantenere due slot per gli extracomunitari

Redazione
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La Roma si allena a Cardiff tra torello e sprint. Malen fa differenziato

Tutto fatto per Nahuel Molina. La Roma ieri ha chiuso l'operazione con l'Atletico Madrid sulla base di 13 milioni più 4 di bonus. L'argentino ha diritto alle vacanze fino al 10 agosto, ma il club proverà ad anticipare il suo arrivo. Prima, però, dovrà ottenere il passaporto spagnolo. Una pura formalità poiché è già in possesso della doppia cittadinanza, solamente dopo questo passaggio burocratico la Roma lo farà partire poiché i giallorossi preferiscono mantenere due slot per gli extracomunitari per questa sessione di mercato. Entro l'11 agosto l'argentino sarà un nuovo calciatore della Roma.

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