I nuovi acquisti scaldano i motori. Aspettando Molina e il tanto atteso esterno d’attacco, Gasp nel ritiro gallese si gode Castro e Koulierakis, entrambi in gol nel test amichevole di martedì contro il Newport. Santiago si è già perfettamente integrato, con Dybala e Soulé ha ormai formato il clan argentino e all’interno del Vale Resort di Hensol sono sempre insieme. Paulo gli ha lasciato il rigore, con Matias si conoscono da diverso tempo, condividono lo stesso preparatore atletico e hanno anche trascorso una parte delle vacanze insieme. Il tecnico ha detto qualche giorno fa che difficilmente giocherà insieme a Malen, forse bluffando, anche perché o dal primo minuto o a gara in corso non mancherà occasione per provare il tandem, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Nel frattempo, Gasp gli chiede di studiare i movimenti di Donyell. Se Castro era un giocatore che in molti conoscevano, lo stesso non si può dire di Koulierakis. Una trattativa lampo per portarlo alla Roma e per accontentare che Gasperini che aveva sin da subito chiesto un vice Hermoso. Se riuscirà a superare lo spagnolo nelle gerarchie si scoprirà, ma è difficile immaginare che un giocatore pagato 15 milioni più 3 di bonus possa fare essere solamente una semplice riserva. Nel frattempo, si sta mettendo in mostra. Fin dalla prima partita sembra aver già compreso le richieste del tecnico. Infatti, spesso e volentieri si è sganciato dalla linea dei tre difensori e si è ritrovato in avanti, proprio quello che chiede Gasperini ai suoi compagni di reparto da un anno a questa parte.