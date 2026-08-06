Sistemata la fascia destra a Trigoria restano concentrati anche su quella sinistra, dove il mirino si è posato su Cacciamani. Il Torino ha aumentato le pretese rispetto ai primi approcci e chiede una ventina di milioni complessivi tra parte fissa e variabile. I giallorossi sono saliti a 12-13 e restano in attesa che Cairo abbassi le pretese per il gioiellino cresciuto nel settore giovanile granata, scrive Il Tempo. Si va avanti a fuoco lento per un giocatore reputato utile pure in posizione più avanzata. Il classe 2007 è nel mirino da tempo e la Roma va a caccia di un esterno sinistro. Ieri è arrivata l'ufficialità dell'addio di Angeliño, Salah-Eddine è in uscita ma non ha ancora accettato l'Olympiacos.