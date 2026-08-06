Per un argentino che arriva, ce n'è uno che può partire. La permanenza di Soulé nella Capitale, infatti, resta tutt'altro che scontata. Le caratteristiche del ragazzo di Mar del Plata continuano a non convincere pienamente Gasperini, al punto che tra giugno e luglio l'ex Juventus era considerato il sacrificabile sull'altare delle plusvalenze, scrive Gabriele Turchetti su Il Tempo. Interessamenti sono arrivati, in particolare, dall'Arabia Saudita e dalla Germania, ma offerte reali a Trigoria non sono arrivate. Nel frattempo, Soulé sta continuando a lavorare duramente con i compagni, nella speranza di far cambiare idea al tecnico piemontese. L'arrivo di Castro e la possibilità di formare un tridente tutto argentino con Dybala rappresentano uno stimolo in più. Martedì sera è subentrato alla Joya nell'amichevole con il Newport County ed ha realizzato la quarta rete giallorossa. Nei giorni scorsi, il suo agente è tato nel ritiro giallorosso in Galles, prima di spostarsi a Madrid. L'obiettivo è chiaro. Trovare una nuova sistemazione, presentando sul tavolo di Trigoria un'offerta che convinca il club a lasciarlo partire. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il Milan rimane interessato ma vorrebbero prenderlo in prestito con diritto di riscatto, operazione che non convince la Roma.