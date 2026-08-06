Il mercato della Roma non si ferma, ovviamente. Il prossimo obiettivo è infatti dare a Gasperini quel trequartista sinistro di piede destro che cerca oramai dall'inizio della sua avventura in giallorosso. Il mirino è ovviamente sempre su Antonio Nusa e i soldi risparmiati con lo switch Molina-Read (più o meno tra i 10 e i 12 milioni) potranno essere reinvestiti proprio per aumentare il budget nella caccia all'esterno norvegese, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Certo, il Lipsia continua a chiedere 60 milioni, ma la speranza è che con il passare dei giorni il prezzo possa calare. Sempre poi che i tedeschi decidano di vendere anche lui, dopo aver praticamente ceduto Diomande al Real Madrid. In alternativa Tony D'Amico sta studiando anche la situazione di Malick Fofana, il 21enne belga del Lione che ha un contratto con i francesi fino al 2028. Valutazione circa 35-40 milioni.