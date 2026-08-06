Chiuso, in meno di 48 ore: Nahuel Molina, classe '98, vice campione del mondo dell'Argentina è un nuovo calciatore della Ro-ma. Una trattativa lampo nata lunedì, quando il Feyenoord ha rifiutato per Read l'ennesimo rilancio della Roma (25 milioni più 4 di bonus e il 10% sulla futura rivendita), D'Amico ha così richiamato l'Atletico Madrid. Sì, richiamato perché c'era stato un sondaggio anche a giugno che con il Mondiale di mezzo non aveva avuto seguito. Trovata l'intesa con il club spagnolo, è arrivata quella con l'entourage del calciatore. Ai Colchoneros vanno 14 milioni più 4 di bonus (2 legati allo scudetto o alla semifinale di Champions e 2 a presenze e qualificazione del club alla prossima Champions); all'argentino 2,5 milioni più benefits sino al 2030, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. La Roma lo aspetta a Trigoria entro I'11 agosto (ultimi scampoli di vacanza) quando probabilmente avrà già espletato le pratiche per diventare comunitario.