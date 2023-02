Appesi a Dybala, ma Mourinho vuole gestirlo in vista della corsa Champions

La Coppa arriva, e chissà se ci sarà Dybala . In Europa League, la luce di Mou, ha segnato in due occasioni su tre. Paulo, giovedì contro il Salisburgo , andata del playoff di Europa League, verrà sacrificato o no? Mou preferisce la Coppa, ma l’altra, la Champions , che è tutta da conquistare, è fondamentale. La Roma , riporta Alessandro Angeloni su Il Messaggero, non può fare a meno del suo gioiellino e questa è una partita da dentro o fuori, anche se giovedi sarà solo l'andata. In trasferta, nel freddo austriaco, con alto rischio infortunio per chiunque, figuriamoci per uno più soggetto di altri a noie muscolari di ogni tipo, e questo dicono i fatti e lo sottolinea spesso lo Special. Il fatto che a Lecce si sia visto un Dybala a mezzo servizio, ispirato solo a intermittenza è facile pensare che l'argentino si stia preparando per la settimana lunga, sempre in campo, magari con un minutaggio contingentato: titolare con il Salisburgo e con il Verona. Possibile, ma non una certezza.

Mou ha fatto anche riferimento a un probabile infortunio e la possibilità di perderio a lungo. L'impressione è che la Roma oggi sia settata per rincorrere un posto in Champions, considerato vitale, e meno per giocarsi con il coltello tra i denti l'Europa League. Una Roma senza la Champions rischierà di perdere i migliori e una Roma in Champions avrà il dovere di costruire una rosa in grado di giocare tre competizioni insieme, ruotando i giocatori molto più di quanto non stia accadendo ora. La partenza di Zaniolo ha tolto un peso psicologico all’allenatore, che ormai doveva gestire un calciatore lontano da Roma con la testa, ma allo stesso tempo gli ha creato un problema. La squadra in attacco ha gli uomini contati e al posto di Paulo ha solo Belotti oppure El Shaarawy, spesso impegnato come esterno sinistro a tutta fascia. E’ probabile che per non fare una scelta immediata, vedremo un Dybala spalmato nelle due sfide rimanenti, con Salisburgo e Verona. Ma il problema non si risolve in questi giorni, perché la prossima settimana si ricomincia e la rosa è sempre quella.