El Shaarawy corre verso il rinnovo. In stand-by Smalling e Matic

La chiamata di Tiago Pinto ancora non è arrivata. Stephan El Shaarawy aspetta, anche se si sarebbe potuto già accordare con un altro club, perché il suo desiderio è quello di restare alla Roma ancora qualche anno. José Mourinho , scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, gli sta dando fiducia e con la partenza di Zaniolo ha maggiori possibilità di mettersi in mostra in vista della scadenza del contratto (30 giugno). Sul tema il gm romanista non si è sbilanciato: «Sta facendo bene, ma a differenza di Smalling decideremo noi se rinnovare». Il Faraone attualmente guadagna 3,5 milioni a stagione, stipendio notevole per un giocatore che fino a un mese fa era considerato una seconda linea. Pur di restare nella Capitale, sarebbe disposto anche ad abbassarsi l'ingaggio rispetto ad offerte pluriennali che ha già ricevuto . Pinto ci sta riflettendo, la Roma deve valutare ogni operazione per via del Fair play finanziario e le scelte vanno ponderate con attenzione.

Opposta la situazione di Smalling: in questo caso Pinto l’offerta l'ha già presentata e si tratta di un biennale da 5 milioni totali (2,5 a stagione). Attualmente ne percepisce 3,8 e sul contratto c'è una clausola di rinnovo automatico, che è già scattata con il raggiungimento del 50% di partite giocate in questa stagione, ma è esercitabile solo da lui. Per adesso il procuratore non si è ancora fatto sentire con la società, il timore è che la Roma possa perderlo a giugno come è successo con Mkhitaryan. L'Inter, infatti, sarebbe pronta a superare l’offerta dei giallorossi per via dell'addio quasi certo di Skriniar. Tra i contratti in scadenza c'è anche quello di Nemanja Matic, in questo caso il rinnovo scatterà al 50% delle presenze stagionali che, però, devono essere o da titolare o di almeno 45 minuti. Ad oggi, le gare giocate e che soddisfano i requisiti sono 18. Insomma, è questione di qualche settimana e scatterà il rinnovo automatico a 3,5 milioni più bonus fino al 2024.