La sosta porta anche dei ricordi. Forse per questo Luciano Spalletti continua a parlare della Roma, di Francesco Totti e di Daniele De Rossi. In un'intervista concessa a Tuttosport, il tecnico si è soffermato sulla sua avventura giallorossa.

Le differenze tra Napoli, Torino e Roma?

“Fatico ad andare nei salotti e conoscere gente. Torino, per esempio, è perfetta: ti lasciano vivere in pace. A Napoli l’amore dei tifosi ti toglie il fiato, per qualcuno può arrivare anche ad essere soffocante, ma io me lo sono respirato tutto a pieni polmoni. Così come a Roma. Capisco anche quel modo di vivere il calcio, perché ci sono passato anch’io”.

Tra gli allenatori emergenti chi le piace?

“A me piace Daniele De Rossi. E osservo anche Francesco Farioli al Porto”

Totti ha detto che, per fare davvero pace, serve dirsi tutta la verità...

"Ma no, non mi fate far casino. A novembre andiamo a fare la seconda parte dello spot che avete già visto in tv: siamo saliti sugli alberi, abbiamo messo le zattere nel lago, abbiamo creato dei cunicoli. Ma sia chiara una cosa: in questi anni ho litigato di più con quelli che aveva intorno che con lui. Abbiamo fatto entrambi degli errori, ma lui è bravo. Anche ad essere leggero, a venirti a prendere per il culo di continuo”.

Che calciatore è stato Francesco?

“Era in grado di costruire malvagità tecniche, lui ha avuto la forza di trasformare giocate in schemi e di solito succede il contrario. Gli ho regalato la macchina del futuro: ho subìto per anni il suo carisma, la sua potenza, quando sono arrivato a Roma e mi sono ritrovato ad allenarlo non potevo credere ai miei occhi. L’ho amato e subìto come totem di bellezza calcistica”.