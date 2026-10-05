Il tecnico della Juve è tornato a parlare del suo rapporto con Totti: "Ho litigato più con le persone che gli erano vicine che non con lui"
Totti, il balletto per i cinquanta anni sulle note di Ligabue è tutto da ridere
La sosta porta anche dei ricordi. Forse per questo Luciano Spalletti continua a parlare della Roma, di Francesco Totti e di Daniele De Rossi. In un'intervista concessa a Tuttosport, il tecnico si è soffermato sulla sua avventura giallorossa.
Le differenze tra Napoli, Torino e Roma?
“Fatico ad andare nei salotti e conoscere gente. Torino, per esempio, è perfetta: ti lasciano vivere in pace. A Napoli l’amore dei tifosi ti toglie il fiato, per qualcuno può arrivare anche ad essere soffocante, ma io me lo sono respirato tutto a pieni polmoni. Così come a Roma. Capisco anche quel modo di vivere il calcio, perché ci sono passato anch’io”.
Tra gli allenatori emergenti chi le piace?
“A me piace Daniele De Rossi. E osservo anche Francesco Farioli al Porto”
Totti ha detto che, per fare davvero pace, serve dirsi tutta la verità...
"Ma no, non mi fate far casino. A novembre andiamo a fare la seconda parte dello spot che avete già visto in tv: siamo saliti sugli alberi, abbiamo messo le zattere nel lago, abbiamo creato dei cunicoli. Ma sia chiara una cosa: in questi anni ho litigato di più con quelli che aveva intorno che con lui. Abbiamo fatto entrambi degli errori, ma lui è bravo. Anche ad essere leggero, a venirti a prendere per il culo di continuo”.
Che calciatore è stato Francesco?
“Era in grado di costruire malvagità tecniche, lui ha avuto la forza di trasformare giocate in schemi e di solito succede il contrario. Gli ho regalato la macchina del futuro: ho subìto per anni il suo carisma, la sua potenza, quando sono arrivato a Roma e mi sono ritrovato ad allenarlo non potevo credere ai miei occhi. L’ho amato e subìto come totem di bellezza calcistica”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA