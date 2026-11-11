Il rinnovo se lo sta prendendo un anticipo alla volta. È ormai anche un gol alla volta. Mario Hermoso ha cambiato il proprio destino nella Capitale: da acquisto sbagliato a cui trovare una sistemazione a uomo al quale Gasperini fatica a rinunciare. Il sinistro che sabato ha aperto il 3-0 al Sassuolo è l'ultima conferma, scrive Stefano Gentili su Tuttosport. La scadenza è fissata al 30 giugno 2027: il club aveva esercitato l'opzione per prolungare il contratto lo scorso maggio. Ora si lavora per andare oltre. Sistemati i rinnovi dei giovani Lulli e De Marzi, la dirigenza si concentra sullo spagnolo, con il quale i dialoghi sono cominciati il mese scorso. Si lavora a un rinnovo di uno o due anni, con un'opzione per un'ulteriore stagione. L'ingaggio dovrebbe essere inferiore a quello attuale e la volontà di continuare insieme c'è da entrambe le parti. Per la firma bisogna attendere. Hermoso sta bene, fisicamente e mentalmente. Con Gasp ha ritrovato il gusto di sentirsi indispensabile nella Capitale. Il tecnico di Grugliasco gli è entrato dentro. Ha saputo toccare le corde giuste, sul piano umano e calcistico, fino a farne uno dei suoi uomini di fiducia. In questo avvio di stagione, tra campionato e Champions, ha giocato 1.049 minuti: nella Roma soltanto Wesley è stato impiegato più di lui.