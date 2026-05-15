Secondo il quotidiano sportivo Tuttosport, Tony D'Amico sarebbe sul punto di firmare un biennale con il Milan. Il ds fa parte di una lista di nomi di papabili per sostituire Massara alla Roma, il gradimento da parte Gasperini, con cui ha già lavorato e con cui avrebbe avuto già diversi contatti nelle passate settimane, non è certo un segreto. Tra i club interessati al direttore sportivo però c'è sempre stato anche il Milan con cui, secondo quanto riportato proprio da Tuttosport, starebbe per firmare un accordo di due stagioni. La certezza, scrive Nicolò Schira, è che Igli Tare si arrivato ai titoli di coda e il club si appresta a cambiare pagina affidando la guida dell'area tecnica della squadra proprio a Tony D'Amico in procinto di firmare già un anno fa ma, all'epoca, era arrivato l'alt della famiglia Percassi che dopo l'addio di Gasperini non voleva perdere un altro tassello fondamentale del puzzle atalantino.