In Italia c’è ancora chi ha tanta Fede in Chiesa. Risponde al nome di Daniele De Rossi l’estimatore principale che nelle ultime settimane sta provando a corteggiare l’esterno offensivo della Juventus. La Roma ha drizzato le antenne e tiene d’occhio con grande interesse il futuro del classe 1997. Al momento l’accordo per il prolungamento del contratto è in alto mare e senza rinnovo la Juve è intenzionata a cederlo al migliore offerente ed evitare un addio a parametro zero. Meglio fare cassa subito. Il naufragio azzurro in Germania ha, inevitabilmente, abbassato intorno ai 25-30 milioni il reale prezzo del giocatore. Oltretutto il suo peso a bilancio è stato quasi tutto ammortizzato. Ecco perché alla Continassa hanno aperto dinanzi alla possibilità di vendere Chiesa. E qui entra in gioco la Roma. De Rossi - scrive Nicolò Schira su 'Tuttosport' - ha messo in cima alla lista dei desideri Chiesa. In tal senso la dirigenza giallorossa ha già incontrato due volte l’agente dell’esterno d’attacco Fali Ramadani per aprire ufficialmente il tavolo della trattativa. De Rossi si sta spendendo in prima persona per convincere Chiesa, in virtù dell’ottimo rapporto maturato tra i due in Nazionale. Tra gli sponsor dell’approdo di Fede in giallorosso c’è anche il suo ex compagno juventino Dybala. I due sono molto amici e tornerebbero volentieri a giocare insieme. Sullo sfondo c’è anche il Napoli che segue la vicenda da spettatore interessato. Dall’estero ci sono stati dei sondaggi (Bayern Monaco e Manchester United), ma nulla di particolarmente concreto al momento. Lo stesso Federico in passato aveva sempre scartato l’opzione di trasferirsi lontano dall’Italia, preferendo la Serie A alle lusinghe straniere.