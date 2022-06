Un regalo per Mou: arriva il serbo Matic suo fedelissimo

A parametro zero sbarca nella capitale il centrocampista che si è liberato pochi giorni fa dal Manchester United

Il primo regalo per Mourinho arriva di domenica, scrive Francesco Balzani su Leggo. E si tratta di un fedelissimo dello Special One. A parametro zero sbarca nella capitale, infatti, Nemanja Matic che si è liberato pochi giorni fa dal Manchester United ed era da settimane in trattativa con la Roma.