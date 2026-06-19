La Roma deve vendere. Un big. Solo dopo si potrà pensare agli acquisti. I nomi in uscita sono sempre gli stessi: Soulé e Koné. Sono i due giocatori con più mercato. E quelli che, con una cessione importante, potrebbero chiudere definitivamente la questione legata al fair play finanziario. Gasperini vorrebbe trattenere Koné. Diverso il discorso per Soulé, considerato cedibile. Per questo motivo il direttore sportivo D'Amico è al lavoro per trovare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti. La richiesta della Roma è chiara: servono 40 milioni per l'esterno argentino. Una cifra che, al momento, spaventa le pretendenti. Su tutte il Borussia Dortmund. E c'è una ragione precisa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club tedesco non ha mai investito una cifra simile per un acquisto.

Nella sua storia è arrivato a spendere 35 milioni per Dembélé e 31 per Haller. Poi sempre operazioni mirate, senza eccessi. Questa è la filosofia del Dortmund. Un modello costruito sui giovani talenti, sulla valorizzazione interna e sulla sostenibilità economica. Una strategia che negli anni ha portato risultati importanti, nonostante il predominio del Bayern Monaco in Germania. In quest'ottica, Soulé rischia di rappresentare un investimento troppo oneroso. Forse anche per questo il pressing del Dortmund si è leggermente raffreddato. La Roma, però, non ha intenzione di abbassare le proprie pretese. I soldi servono. E questo non è il momento di svendere. Anche se il tempo passa. E passa in fretta.